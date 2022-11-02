ИА REGNUM приостановило вещание

Провластные информационное агентство REGNUM объявило о прерывании вещания. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале СМИ, об этом также объявляется на его официальном сайте.

«Собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА REGNUM в прежнем формате», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что президент России Владимир Путин в июле 2022 года «высоко оценил работу агентства на его 20-летие».

«Вплоть до прояснения ситуации ИА REGNUM приостанавливает вещание», — добавили в агентстве.