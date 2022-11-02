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Тиньков признал, что бренд «Тинькофф» принадлежит одноименному банку

02.11.2022

Накануне бизнесмен сообщил, что начал процедуру отзыва личного бренда из основанного им российского банка

Бизнесмен Олег Тиньков признал, что бренд «Тинькофф» давно принадлежит основанному им банку. Несмотря на это, предприниматель пообещал продолжать попытки запретить использование своего имени в в бренде. Об этом он заявил в интервью журналистке Елизавете Осетинской* на YouTube-канале «Русские норм!».

Тиньков объяснил, что бренд был частью сделки. После того, как бизнесмен продал российские активы в TCS Group, «Тинькофф» стал принадлежать банку. Сейчас он ищет варианты, «как мы там можем это юридически сломать».

«Я не хочу чтобы мое имя было в России. Я оттуда ушел и я не хочу с этой страной не иметь ничего общего, и в том числе я буду пытаться запретить им использовать имя», — опьянил бизнесмен свою позицию.

Накануне Тиньков объявил, что начал процедуру отзыва личного бренда «Тинькофф» из основанного им российского банка. Он предложил новому руководству переименовать кредитную организацию в «Потанин-Банк», добавив, что его имя «не должно ассоциироваться с фашизмом».

В конце апреля компания «Интеррос», принадлежащая российскому бизнесмену Владимиру Потанину, объявила о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались. Параметры сделки раскрыты не были.

Тиньков решил распрощаться с TCS, поскольку хотел полностью освободить себя от российских активов, сообщал РБК. Собеседники издания утверждали, что процесс начался еще до начала боевых действий в Украине и введения жестких санкций.


*Елизавету Осетинскую Минюст РФ считает «иностранным агентом»

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