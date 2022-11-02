На Ставрополье задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке поджога административного здания

ФСБ сообщила о задержании мужчины, который планировал совершить поджог одного из административных зданий на территории Ставропольского края. По данным спецслужбы, он действовал «по заданию украинской националистической организации», передает ТАСС.

Задержанным оказался житель Ставрополья. Ему вменяют статью о подготовке теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). По данным спецслужбы, злоумышленник изготовил самодельное зажигательное устройство, которое хранил в тайнике в лесу. Иных подробностей дела в УФСБ России по Ставропольскому краю не привели.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о предотвращении теракта в Крыму. Сотрудники спецслужбы задержали «агента СБУ», который якобы планировал подорвать линии электропередачи. В ходе обыска у 44-летнего гражданина Украины изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма, утверждают в Федеральной службе безопасности.

