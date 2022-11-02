Суд в Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова по делу о краже нефти

Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и присвоении российской нефти (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, Коломойский вместе с сообщниками Боголюбовым, Ярославским и председателем правления ЗАО «Укртатнафта» Овчаренко с декабря 2006 по октябрь 2007 года присвоили более 800 тысяч тонн нефти стоимостью около 400 млн долларов. Поставщиком топлива выступала ПАО «Татнефть», его транзит осуществлялся в резервуары перерабатывающего завода ПАО «Укртатнафта», который находится в Полтавской области Украины.

«Судом учтены тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления, данные о личности обвиняемых, а также доводы следователя о том, что обвиняемые находятся в международном розыске, в случае установления их местонахождения могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на свидетелей или иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу», — говорится в заявлении суда.