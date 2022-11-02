Суд в Москве смягчил меру пресечения пиар-менеджеру Инне Чуриловой

Кузьминский районный суд Москвы смягчил меру пресечения пиар-менеджеру Инне Чуриловой, которая проходит обвиняемой по уголовному делу о вымогательстве у руководства Промсвязьбанка. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Чуриловой заменили меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест, он будет действовать до 7 января 2023 года, сообщили газете в пресс-службе суда. По решению суда, находясь под домашним арестом, ей запрещено пользоваться интернетом и связью.

По данным издания, следствие обратилось в суд с соответствующим ходатайством, поскольку «Чурилова выполняет все условия заключенной с ней сделки и имеет на иждивении малолетнюю дочь». Кроме того, она оказывает содействие по выявлению соучастников в рамках уголовного дела.

Кузьминский суд арестовал администраторов Telegram-каналов Александру Баязитову, Ольгу Архарову и Инну Чурилову 11 августа. Их подозревают в вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ). Потерпевшая сторона — Промсвязьбанк.

Предприниматель и медиатехнолог Ольга Архарова признала свою вину частично, а пиар-менеджер Инна Чурилова — полностью. Баязитова вину не признала. По ее словам, преследование связано с ее текстом о воровстве денег руководством Промсвязьбанка. При этом она работала с разным ресурсами, в том числе как фрилансер. Поэтому суть обвинений ей непонятна.