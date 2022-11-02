Великобритания ввела санкции против четырех российских олигархов

Великобритания внесла в санкционный список четырех российских олигархов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства страны.

В санкционный список попали основатели группы Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов, гендиректор татарстанского АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и гендиректор АО «Татавтодор» Айрат Шаймиев. Последний также является сыном президента Татарстана. Их активы подлежат заморозке, им также запрещен въезд в Великобританию.



«Санкции направлены на олигархов, которые добились своего положения благодаря близости к Путину и, в свою очередь, финансируют его военную машину. Мы усиливаем экономическое давление на Путина и будем продолжать делать это до тех пор, пока Украина не победит», — заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.



Ранее новозеландская One News сообщила, что власти Новой Зеландии расширили санкционный список против России. В него добавили 14 физлиц и 7 юрлиц. Всего в списке 1200 имен и организаций.