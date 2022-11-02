Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал отменить мораторий на смертную казнь после задержания иностранных студентов, обвиняемых в серии терактов на железнодорожных объектах в Башкортостане. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Медведев назвал задержанных «уродами», которые в ответ на возможность получить в России образование, стали совершать «теракты и диверсии» из-за несогласия с политикой РФ. Он также обратил внимание на «наших», которые поджигают военкоматы и «разрушают иные государственные объекты», а также «украинских террористов», якобы убивающих россиян «на нашей территории». Он предложил вспомнить, что в годы Великой Отечественной войны «саботажников» расстреливали «без суда и следствия».

«В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, ещё раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — написал Медведев.

Ранее стало известно, что в Башкортостане задержали двух «серийных диверсантов», подозреваемых в совершении как минимум пяти терактов с поджогами на железных дорогах. Задержанными оказались 18-летние студенты Фаррухжон Зокиров и Эмин Садыгов, первый является уроженцем Таджикистана, второй — Азербайджана. После задержания они объяснили, что не согласны с политикой руководства РФ и своими действиями хотели напугать местных жителей.



Позднее издание RusNews со ссылкой на источники, связанные с органами власти республики, сообщило, что в Уфе задержали еще одного подозреваемого по делу о терактах на железных дорогах. Третьим фигурантом оказался 17-летний Амин Садыгов, брат ранее задержанного Эмина Садыгова. Суд поместил всех троих под стражу.

