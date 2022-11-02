Старовойт сообщил об обстреле села Гуево в Курской области

По меньшей мере пять человек пострадали в результате утреннего обстрела села Гуево в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Утром 2 ноября ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района. Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет», — говорится в посте.

Позднее Старовойт добавил, что после оказания медицинской помощи пострадавшие отправились домой. Необходимости в их госпитализации нет, отметил губернатор.

По словам Старовойта, в результате обстрела были повреждены несколько жилых домов, а также местный продуктовый магазин. На настоящий момент село остается обесточенным.



