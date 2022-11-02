Ректор РАНХиГС Владимир Мау уехал в Израиль, сообщает ТАСС. Ранее правоохранительные органы прекратили уголовное дело в отношении него.

«Мау уехал в Израиль. С какой целью — пока неясно», — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

В пресс-службе РАНХиГС тем временем сообщили, что ректор находится в ежегодном плановом отпуске, который ранее был согласован в академии.

Ранее следствие просило смягчить меру пресечения экс-замминистра просвещения Марине Раковой и ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву. Они проходят по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В середине октября преследование другого фигуранта уголовного дела, ректора РАНХиГС Владимира Мау было прекращено.