Задержанный по делу о взрыве в Мелитополе рассказал о пытках со стороны ФСБ

Житель Мелитополя Ярослав Жук рассказал, что сотрудники ФСБ пытками выбили из него признательные показания по делу о взрыве, который произошел возле Промышленно-экономического колледжа 17 июня. Об этом сообщают «Ґрати».

«Били током, прикладывали провода к ногам, рукам, гениталиям, мочкам ушей и за соски груди. Били тупым предметом по всему телу, поджигали газовой горелкой ступни ног, при этом морально издевались надо мной. Так же меня регулярно били по голове, после чего я частично потерял слух», — признался мужчина.

Жук заявил, что дал признательные показания по делу о взрыве возле Промышленно-экономического колледжа, не выдержав пыток. Его около недели держали в подвале с мешком на голове и наручниками на руках. После того, как он признался в преступлении, его перевезли в другое помещение без света и воды, «где дали подписать напечатанное признание по сфабрикованному делу».

«Таким образом, угрожая мне расправой, меня продержали в подвале с 17 июня до 8 августа. На одном из документов, которые меня заставили подписать, я видел звание и фамилию — капитан ФСБ Ипатьев», — рассказал задержанный.