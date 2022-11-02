Житель Рыбинска зарезал в школе свою бывшую сожительницу

В Рыбинске местный житель проник с ножом в школу и зарезал там свою бывшую сожительницу. Убитая работала в канцелярии учебного заведения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ярославской области.

«Сегодня в Рыбинске в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный пришел в школу на улице Баженова и в ходе ссоры со своей бывшей сожительницей, работницей канцелярии школы, нанес ей ножевое ранение. Женщина скончалась», — говорится в сообщении.

Ножевые ранения также получила другая сотрудница школы, в настоящее время она находится в больнице. Кроме того, нападавший успел нанести ранения и самому себе. В пресс-службе правительства Ярославской области уточнили, что детей в учебном заведении на момент нападения не было, поскольку сейчас каникулы.

По данным Mash, нападавшего зовут Владимир, а убитую им сотрудницу школы — Елена Комазова. Telegram-канал утверждает, что злоумышленник зашел в здание школы с цветами около 11 утра, после чего отправился пить с сотрудниками чай. Он и его бывшая сожительница несколько раз выходили из здания. На работников учебного заведения он напал примерно в час дня.