Журналистку Евгению Балтатарову* задержали в аэропорту Алматы

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали бурятскую журналистку Евгению Балтатарову* в аэропорту города Алматы. Об этом сама журналистка сообщила в своем Telegram-канале в среду.

Балтатарову* задержали на таможенном досмотре. Она пыталась вылететь в Бишкек по работе, но за ней пришли представители казахстанской спецслужбы.

«КНБ передает меня в линейный отдел. Адвокат есть. На связи с Бюро по правам человека. У меня стоит ограничение на выезд из Казахстана. Только непонятно, на каком основании», – написала Балтатарова*.



Позже Балтатарова* выяснила, что ей вменяют статью о распространении военных «фейков», в деле фигурируют два эпизода, Поводом для его возбуждения послужили высказывания журналистки о событиях в Мариуполе и Буче. Уточняется, что одно из дел связано с оппозиционным политиком и блогером Максимом Кацем.

В июне Советский районный суд Улан-Удэ заочно арестовал Балтатарову*, покинувшую Россию в марте. Российские правоохранительные органы объявили журналистку в международный розыск. Полиция Казахстана уже задерживала ее на этом основании, но вскоре отпустила.

Фото: Telegram-канал Евгении Балтатаровой*



*Евгению Балтатарову Минюст РФ считает «иностранным агентом»





