Песков: Путин еще не принял решения об участии в выборах президента РФ в 2024 году

Президент России Владимир Путин еще не решил, будет ли выдвигать свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году. Об этом в среду заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, принял ли Владимир Путин решение по поводу участия в следующих выборах президента РФ, Дмитрий Песков сказал: «Нет».

Год назад в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл Путин также заявил, что еще не принял решения об участии в президентских выборах 2024 года, хотя Конституция РФ позволяет ему это сделать.