Сенатор Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля

У журналистки Ксении Собчак, покинувшей Россию в связи с задержанием ее коммерческого директора Кирилла Суханова, есть израильское гражданство. Информацию об этом в беседе РИА «Новости» подтвердила ее мать, сенатор Людмила Нарусова.

Ранее телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале сообщила, что Ксении Собчак получила израильский паспорт 20 сентября 2022 года. На вопрос агентства, является ли эта информация достоверной, сенатор Нарусова ответила: «Почему нет? Конституция РФ разрешает двойное гражданство».

Нарусова также сообщила, что у ее дочери нет статуса в деле о вымогательстве. По словам сенатора, адвокаты намерены обжаловать обыск в ее доме. Мать журналистки добавила, что Собчак скоро вернется в Россию.

Ранее о том, что Собчак не имеет никакого статуса по уголовному делу о вымогательстве, сообщали РБК и ТАСС. Она в том числе не проходит ни свидетелем, ни подозреваемой, сообщали агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Речь идет об уголовном деле в отношении коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского. Им предъявили обвинение в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Виктора Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Обоих поместили под стражу до 24 декабря.



Следственные мероприятия прошли также в подмосковном доме Ксении Собчак. ТАСС сообщает, что правоохранительные органы имели постановление следователя о задержании журналистки, но ей удалось скрыться. По данным агентства, она покинула страну. Чтобы запутать оперативников, она купила билеты сначала в Дубай, потом в Турцию, а в итоге пешком перешла литовскую границу в Беларуси.

На прошлой неделе Собчак заявила, что не имеет никакого отношения к Telegram-каналу «Тушите свет». «Умоляю, я никогда не писала и не пишу в «Тушите свет», ни в тот, ни в этот, ни в фейк, ни в реальный. У меня там ни доступа, ни какого-то вмешательства в их редакцию», — сообщила журналистка.

Несмотря на это, правоохранительные органы в России могут организовать доследственную проверку в отношении Собчак. Дело в том, что журналистка могла не уведомить миграционную службу о наличии израильского гражданства, по которому она въехала на территорию Литвы.