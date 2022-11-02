Следствие попросило Мосгорсуд смягчить меру пресечения Марине Раковой

Следствие обратилось в Мосгорсуд с просьбой освободить из-под стражи экс-замминистра просвещения Марину Ракову, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

По версии следствия, Ракова, будучи замминистром просвещения, похитила бюджетные средства, предназначенные на реализацию федерального проекта «Учитель будущего». Эксперты усмотрели в специальной документации признаки фальсификации. В этой связи ей вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В начале августа Ракова признала свою вину и попросила перевести ее под домашний арест, однако суд тогда отказался отпускать ее из СИЗО.

Ранее следствие просило смягчить меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву, который проходит по тому же уголовному делу, что и Ракова. Кроме того, в середине октября преследование другого фигуранта уголовного дела, ректора РАНХиГС Владимира Мау было прекращено.