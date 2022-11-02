Военные из Томской области попросили депутатов пожертвовать им деньги на обмундирование

Бойцы роты специального назначения «Рысь» из Томской области обратились к депутатам с просьбой обеспечить их обмундированием. Они рассказали, что с 24 февраля закупали все самостоятельно.

Обращение, записанное 13 солдатами, опубликовал депутат гордумы и бывший член штаба Навального* в Томске Андрей Фатеев. Бойцы сообщили, что 17 ноября их отправляют в Украину на новое «воинское задание». По этой причине они попросили томских депутатов пожертвовать им 113 тысяч рублей, необходимые на закупку тактических костюмов, прицелов и иных атрибутов обмундирования.

Военные признались, что с 24 февраля их ни разу не обеспечили экипировкой и оборудованием, им приходилось закупать все на свои деньги. По их словам, большую часть оборудования они уже закупили, но денег у них уже нет.

*Штабы Навального признаны «экстремистскими», их деятельность запрещена на территории РФ.





Фото: Андрей Фатеев