Россия решила возобновить участие в зерновой сделке

Россия приняла решение возобновть участие в черноморской зерновой инициативе после получения письменных гарантий со стороны Украины о неиспользование гуманитарного коридора для ведения боевых действий против РФ. Об этом заявил официальный представитель МВД Игорь Конашенков в среду.

«Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года», — заявил генерал-лейтенант.

По словам Конашенкова, Украина пообещала использовать морской гуманитарный коридор «только в соответствии с положениями "Черноморской инициативы" и связанным с ней положением о СКЦ». РФ сочла данные Киевом гарантии достаточными для возобновления участия в зерновой сделке, отметил он.

На прошлой неделе Россия объявила о решении приостановить на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке якобы из-за атак беспилотников на свои суда. Российские власти возложили ответственность за «теракт против кораблей Черноморского флота и гражданских судов» на «киевский режим» и «специалистов Великобритании». По данным российского военного ведомства, суда были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». При этом о планах России выйти из «зерновой сделки» стало известно еще две недели назад.