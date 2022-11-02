Шойгу заявил о расширении в 2,5 раза группировки НАТО в Восточной и Центральной Европе

Министр обороны Сергей Шойгу заявил об увеличении в 2,5 раза численности группировки НАТО в Восточной и Центральной Европе. По его оценкам, теперь она составляет более 30 тысяч человек. Об этом глава российского Минобороны заявил на заседании совместной коллегии с военным ведомством Республики Беларусь.

«В Востoчной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты фoрмирования вооруженных сил внерегиoнальных государств НАТО. Создаются нoвые многонациональные батальонные тактические группы в Бoлгарии, Венгрии, Румынии и Слoвакии. Численность группирoвки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и сoставляет более 30 тыс. человек, а в ближайшей перспективе мoжет еще увеличиться», — приводит ТАСС его слова.

По словам Шойгу, расширение группировки НАТО представляет угрозу для «союзников России, прежде всего братской Республики Беларусь». Министр обороны добавил, что в таких условиях приоритетной задачей России является обеспечение военной безопасности Союзного государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности заявил, что договорился с главой РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Данное решение он объяснил «обострением на западных границах Союзного государства». Первые эшелоны с российскими военными прибыли в РБ 15 октября.

Президент Беларуси также подтвердил введение режима «повышенной террористической опасности» на территории республики. По его словам, НАТО и некоторые европейские страны планируют военную агрессию против Беларуси. Он также поручил КГБ провести «контртеррористические мероприятия» и призвал сотрудников военных и силовых ведомств «следить за своим противником» и контролировать «все их телодвижения возле государственной границы».