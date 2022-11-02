Польша начала возводить забор из колючей проволоки на границе с РФ

Польша начала возводить временное заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Об этом сообщила министр обороны республики Мариуш Блащак, передает Polskie Radio.

«Уже сегодня начинаются работы саперов, солдат по строительству временного заграждения на польско-российской границе. Заграждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки, которая используется армией по всему миру», — заявила глава польского Минобороны.

Ранее в Финляндии также сообщили о планах построить забор в юго-восточной части границы с Россией. Протяженность границы, которую планирует оградить Хельсинки, составляет 1300 километров. Таким образом, длина забора составит от 130 до 260 километров. Стоимость проекта оценивается в несколько сотен миллионов евро, в эту сумму входят как техническое обслуживание забора, так и создание сопутствующей инфраструктуры. Таким способом власти республики намерены бороться с наплывом нелегальных мигрантов из РФ.