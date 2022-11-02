В Ульяновске мобилизованные устроили бунт из-за отсутствия обещанных выплат

Более 100 мобилизованных из Чувашии устроили бунт в учебном центре в Ульяновске из-за отсутствия обещанных выплат в 195 тысяч рублей. Обращение бунтующих опубликовали Telegram-канал «Сердитая Чувашия» и Gulagu.net.

«Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть для Вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал Владимир Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?!», — заявили военные.

Мобилизованные отказались участвовать в боевых действиях, пока не получат обещанные выплаты. По данным «Сердитой Чувашии», в учебный центр стянулись силы ОМОН и Росгвардии. По предварительной информации, взбунтовавшихся мобилизованных уже «успокоили».



