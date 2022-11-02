Финская полиция опровергла информацию о контрабанде оружия из Украины

Полиция Финляндии не располагает доказательствами того, что оружие, вывезенное из зоны боевых действий в Украине, попадает к финским организованным группам. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, распространенном в среду.

«На основании интервью, данного нашим экспертом, может создаться впечатление, что оружие уже перевезено в Финляндию. Однако доказательств такого явления нет. Наша цель состояла в том, чтобы подчеркнуть, что возможно преступники, действующие в Финляндии, пытаются завладеть оружием из зон конфликтов», — приводятся в сообщении слова замначальника полиции Маркуса Вялимяки.

Вялимяки добавил, что вооруженные конфликты часто сопровождаются контрабандой оружия, а потому задачей правоохранительных органов является оценка потенциальных рисков. Он объяснил, что финская полиция имеет данные о том, что отдельные участники организованной преступности «заинтересованы» в поставляемом в Украину оружии. Тем не менее доказательств тому, что такое оружие уже попало в руки преступников, пока нет, и этот сценарий является лишь гипотетическим, отметил Вялимяки.

Ранее комиссар Кристер Ахлгрен в интервью Yle заявил, что финская полиция фиксирует признаки того, что вывезенное из Украины оружие попадает в руки местных преступников. Он утверждал, что в частности есть данные о контрабанде штурмовых винтовок. Более подробную информацию он не дал, поскольку правоохранительные органы пока занимаются сбором оперативных данных.

