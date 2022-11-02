ФСБ отчиталась о предотвращении диверсии украинских спецслужб в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о предотвращении теракта в Крыму. Сотрудники спецслужбы задержали «агента СБУ», который якобы планировал подорвать линии электропередачи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Задержанным оказался 44-летний гражданин Украины. В ФСБ считают, что его завербовала Служба безопасности Украины. В ходе обыска у него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма, утверждают в спецслужбы. По оценкам энергетиков, в случае подрыва линии электропередач, без света остались бы около 5 тысяч потребителей.

Задержанному вменяют статьи о приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Спецслужбы также проверяют причастность мужчины «к совершению иных преступлений на территории Российской Федерации».







