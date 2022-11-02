В Башкортостане задержали двух студентов за серию поджогов на железных дорогах

В Башкортостане задержали двух «серийных диверсантов», подозреваемых в совершении как минимум пяти терактов с поджогами на железных дорогах. Об этом сообщают телеканалРЕН-ТВ и Telegram-канал SHOT со ссылкой на неназванный источник.

Задержанными оказались 18-летние студенты Фаррухжон Зокиров и Эмин Садыгов, первый является уроженцем Таджикистана, второй — Азербайджана. Молодых людей задержали 27 октября с поличным — они пытались поджечь пост секционирования «Правая Белая» Куйбышевской железной дороги. После задержания они объяснили, что не согласны с политикой руководства РФ и своими действами хотели напугать местных жителей.

Как уточняет РЕН-ТВ, молодых людей считают причастными к поджогам пункта параллельного соединения путей на перегоне «Черниковка — Спортивная», поста секционирования и релейного шкафа на перегонах «Черниковка — Шакша» и «Уфа — Черниковка», а также пункта управления сети и четырех шкафов на перегоне «Дема — Блок пост».

Теперь студентам вменяют две статьи — «Приготовление к преступлению» и «Террористический акт». Обоим грозит по 20 лет лишения свободы.



