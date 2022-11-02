Украина и ООН возобновят вывоз зерна 3 ноября

Украина и ООН возобновят движение судов с зерном 3 ноября. Об этом в своем Twitter сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Ожидается, что в четверг, 3 ноября, по „зерновому коридору“ пройдут восемь судов с сельхозпродукцией. Мы получили подтверждение от ⁦ООН», — написал он.

Кубриков также добавил, что на 2 ноября запланированы проверки судов с украинским зерном в Босфоре.

Постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Амир Абдулла подтвердил планы возобновить вывоз украинского зерна 3 ноября

«Хотя движение судов не запланировано на 2 ноября в рамках „Черноморской зерновой инициативы“, мы ожидаем, что загруженные суда выйдут в море в четверг», — написал он в Twitter.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что суда под турецким флагом продолжат вывоз зерна из украинских портов, несмотря на решение России выйти из зерновой сделки. Он также выразил надежду, что стороны в дальнейшем смогут договориться о выполнении соглашения по зерну в полном объеме.

На прошлой неделе Россия объявила о решении приостановить на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке якобы из-за атак беспилотников на свои суда. Российские власти возложили ответственность за «теракт против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов» на «киевский режим» и «специалистов Великобритании». По данным российского военного ведомства, суда были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». При этом о планах России выйти из «зерновой сделки» стало известно еще две недели назад.