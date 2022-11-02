«Билайн» может перейти к российскому руководству

Нидерландский телекоммуникационный холдинг VEON объявил о начале процесса продажи российского бизнеса. Компания владеет «ВымпелКомом», работающим под брендом «Билайн».

«Руководство Veon в настоящее время изучает варианты, стремясь обеспечить достижение оптимального результата для всех заинтересованных сторон, включая Veon, ее российские подразделения, ее акционеров, ее кредиторов, ее клиентов и ее сотрудников, работающих как в России, так и за ее пределами», — говорится в сообщении компании.

Как пишет «Коммерсант», решение о передаче бизнеса российскому топ-менеджменту связано с рядом ограничений, с которыми компании пришлось столкнуться из-за иностранного происхождения акционера. Это позволит «ВымпелКому» вернуть доступ к госзаказу, а также позволит Veon избежать санкций.