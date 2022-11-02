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#Новости

SHOT: против Петра Верзилова* возбудили уголовное дело о военных «фейках»

02.11.2022

Поводом стали его высказывания о событиях в Буче

Издатель «Медиазоны»* Петр Верзилов* стал фигурантом уголовного дела о распространим военных «фейков». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT без указания источника.

По данным SHOT, поводом для возбуждения уголовного дела стали посты Верзилова* в соцсетях о событиях в Буче. Его уже заочно арестовали и объявили в международный розыск, утверждает Telegram-канал. Ни сам Верзилов, ни редакция «Медиазоны»*, ни государственные органы эту информацию пока никак не прокомментировали.

Якобы «заведомо ложные сведения» об убийствах мирных жителей в Буче также легли в основу уголовного дела в отношении Ильи Яшина*. Накануне Следственный комитет (СК) РФ объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении оппозиционного политика. 

*Петра Верзилова и «Медиазону» Минюст РФ считает «иностранными агентами»

Фото: REUTERS / Evgenia Novozhenina

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