SHOT: против Петра Верзилова* возбудили уголовное дело о военных «фейках»

Издатель «Медиазоны»* Петр Верзилов* стал фигурантом уголовного дела о распространим военных «фейков». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT без указания источника.

По данным SHOT, поводом для возбуждения уголовного дела стали посты Верзилова* в соцсетях о событиях в Буче. Его уже заочно арестовали и объявили в международный розыск, утверждает Telegram-канал. Ни сам Верзилов, ни редакция «Медиазоны»*, ни государственные органы эту информацию пока никак не прокомментировали.

Якобы «заведомо ложные сведения» об убийствах мирных жителей в Буче также легли в основу уголовного дела в отношении Ильи Яшина*. Накануне Следственный комитет (СК) РФ объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении оппозиционного политика.

*Петра Верзилова и «Медиазону» Минюст РФ считает «иностранными агентами»



Фото: REUTERS / Evgenia Novozhenina