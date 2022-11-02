ТАСС: в Херсонской области обстреляли буксир с мирными жителями

Российские государственные СМИ сообщили об обстреле буксира с мирными жителями при эвакуации из Херсона на левый берег Днепра. Информацию об этом передал представитель экстренных служб, утверждает ТАСС.

По данным агентства, под обстрел попал буксир РБТ-1 «Ридса», перевозящий гражданское население. «Неустановленные вооруженные люди» якобы атаковали его из стрелкового оружия при подходе к набережной Голая Пристань. Ведется поиск нападавших, о пострадавших не сообщается. Иных подробностей не приводится.

Ранее назначенный Владимиром Путиным глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о планах эвакуировать мирных жителей из прибрежных населенных пунктов в 15-километровой зоне вдоль Днепра.

Он объяснил необходимость «возможностью применения украинским режимом запрещенных методов войны, а также наличия сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС».

Вывозить будут жителей Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачинского муниципальных округов.