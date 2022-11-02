В Великобритании подают иск к ЧВК «Вагнер» от имени украинцев, пострадавших от российской агрессии

Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подает иск к российскому бизнесмену Евгению Пригожину и основанной им частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» «за терроризм, а также за сговор с государством-изгоем в целях ведения незаконной войны». Об этом сообщается на сайте организации.

«Судебный иск основан на незаконном сговоре между Пригожиным, ЧВК «Вагнер» и военной машиной Путина с целью терроризировать украинский народ. Мы считаем, что это первый случай в истории, когда против частной военной компании был подан иск за использование терроризма и сговор с государством-изгоем для ведения незаконной войны», — говорится в заявлении.

В McCue Jury & Partners заявили, что ЧВК «Вагнер» «известна своей жестокостью и способностью действовать вне закона, выступая в качестве (пока еще не названной) террористической организации и играя неотъемлемую роль в преступной внешней политике Путина». В заявлении также отмечается, что фирма действуют в рамках «более широкой правовой кампании гражданского общества с коалицией ведущих мировых экспертов» и намерена приоткрыть в суде «завесу секретности», которой окутана деятельность частной военной компании Пригожина.

В конце сентября Евгений Пригожин признал, что создал ЧВК «Вагнер» в 2014 году. Как пишет РИА «Новости», он лично занимался созданием группы. ЧВК «Вагнер» и лично Пригожина уже несколько месяцев обвиняют в вербовке и отправке в Украину заключенных из российских колоний.