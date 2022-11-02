Турция продолжит вывозить украинское зерно под своими флагами

Суда под флагом Турции продолжат вывоз зерна из украинских портов, несмотря на решение России выйти из зерновой сделки. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов под турецким флагом. Они продолжат выходить»,— передает его слова пресс-служба турецкого Минобороны в Twitter.

Хулуси Акар выразил надежду, что стороны в дальнейшем смогут договориться о выполнении соглашения по зерну в полном объеме.

На прошлой неделе Россия объявила о решении приостановить на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке якобы из-за атак беспилотников на свои суда. Российские власти возложили ответственность за «теракт против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов» на «киевский режим» и «специалистов Великобритании». По данным российского военного ведомства, суда были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора». При этом о планах России выйти из «зерновой сделки» стало известно еще две недели назад.