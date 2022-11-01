В Волгограде четыре дня нет воды из-за прорыва канализации

В Волгограде 28 октября произошла авария — прорвало канализацию. Устранить ее не могут до сих пор, пишет ВВС. Без воды и канализации остаются 200 тыс. человек.

Нет водоснабжения также в социальных объектах: в школах объявили незапланированные «каникулы». Сам город залило фекалиями из прорванной трубы.

Губернатор Волоградской области Андрей Бочаров признал, что состояние труб и коллекторов не проверялось, а проектная документация не соответствовала «ничему». Фактически на месте был металлические трубы вместо железобетонных, которые так истлели, что не выдержали нагрузку, пишет V1.





Фото: V1.