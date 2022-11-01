251-й день боев: главное

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что указ президента о завершении мобилизации не нужен. В Минобороны о завершении кампании отчитались вчера. По данным министра обороны Сергея Шойгу, около 87 тыс. резервистов уже находятся в зоне боевых действий. Глава второго управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Александр Туляганов озвучил число добровольцев в Украине — это 15 тыс. человек.

Юрист и правозащитник Павел Чиков не согласен с позицией российских властей о ненужности указа. Он предупреждает, что пока указ не подписан, призыв резервистов будет продолжаться. На горячей линии Минобороны также говорят, что без документа от президента повестки продолжат рассылать. Повестки продолжали приходить как минимум в Хабаровске и Санкт-Петербурге.

В Госдуме планировали рассмотреть поправки в Уголовный кодекс: за уклонение от призыва по мобилизации хотели ввести уголовную ответственность. Максимальное наказание для уклонистов могло составить 5 лет лишения свобод. Но позже депутаты сообщили, что законопроект не будут рассматривать как неактуальный.

Владимир Путин заявил в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, что возврат России в «зерновую сделку» возможен только после расследования удара по Севастополю и гарантий безопасности от Киева. Как пишет «Коммерсант». Вывоз зерна на 2 ноября Турция, Украина и ООН не запланировали. Такие меры назвали временными.

CNN со ссылкой на неназванного западного чиновника сообщила, что Иран готовится предоставить России около 1000 единиц оружия, в том числе баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля» и дополнительные ударные беспилотники. Это будет первый случай, когда Иран отправит в Россию передовые высокоточные ракеты. Они могут дать преимущество российским войскам в Украине. Ранее сообщалось, что Иран поставил в Россию около 450 беспилотников: украинская сторон говорила, что около 300 из них сбили.

В Херсонской области расширили зону для эвакуации на 15 километров вдоль Днепра. Необходимость вывоза людей объяснили, «возможностью применения украинским режимом запрещенных методов войны, а также наличия сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС».

Reuters сообщает, что миссия МАГАТЭ начала инспекции двух ядерных объектов в Украине, которые проводятся по запросу Киева в ответ на обвинения России в разработке так называемой «грязной бомбы». Работу, по словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, закончат в ближайшее время: первоначальные данные готовы представить на этой неделе.

Разведка Британии сообщила, что на белорусском аэродроме были замечены российские истребители. Помимо этого, там могли быть крупногабаритные боеприпасы. Также, вероятно, Россия использует свои передовые боеприпасы большой дальности против целей ограниченного оперативного значения, несмотря на их ограниченный запас. Размещение в Белоруссии такого вооружения дает России небольшое преимущество для поражения дополнительных целей в Украине. Переброска самых передовых боеприпасов должна представить Беларусь как все более замешанную в боевых действиях.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что российские войска нанесли еще одну массированную волну ударов по важнейшей украинской инфраструктуре По оценкам украинских властей, энергосистема повреждена на 40%.

Российские источники утверждают, что 30 и 31 октября украинские войска вели контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области и на линии Сватово-Кременная.

Аналитики добавили, что пророссийские власти в Херсонской области объявили, что они разрешат использовать украинские гривны наряду с российскими рублями. По оценкам ISW, это показывает провал много месячных усилий по рублизации в Херсоне.