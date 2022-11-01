Россия обвинила Британию в атаках на Севастополь и «Северные потоки»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российских спецслужб есть данные, которые указывают на причастность Британии к атакам в Севастополе 29 октября и на «Северные потоки», пишет «Коммерсант». Вчера президент России Владимир Путин сказал, что к материалам расследования допустили «Газпром».

«Наши специальные службы имеют данные, и мы исходим из этой информации, которые указывают на то, что руководство и координация операции по атаке Севастопольской бухты осуществлялись британскими военными консультантами. Также имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, а говоря по-русски, террористическому акту в отношении жизненно важной международной энергетической инфраструктуры», — сказал Песков на брифинге.

Он добавил, что Москва рассчитывает на всесторонний анализ участия Великобритании в атаках. Ответ на подобные действия в Кремле пока обдумывают.

Вчера Владимир Путин говорил, что «Газпром» допустили к обследованию места взрывов на «Северных потоках». На месте обнаружили соответствующие повреждения газопроводов, пишет ТАСС.

По слова Путина, на месте обнаружили две воронки — три и пять метров глубиной, вырвало трубу длиной 40 метров. По словам российского президента, это «очевидный теракт».