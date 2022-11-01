В Еланском учебном центре для резервистов началась вспышка педикулеза

Мобилизованный, который находится в Еланском учебном центре в Свердловской области, рассказал журналистам о вспышке педикулеза. При этом для военнослужащих не хватает даже помывочных мест — ванные можно снять у местных жителей на час, пишет «7*7».

«Все постоянно чешутся. Помывочных мест не хватает», — пожаловался призывник. Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов сначала подтвердил проблему, но потом сообщил, что профилактика всегда проводится тщательно, вшей нет, ванные и душевые доступны.

«Удивился. Как человек, служивший не в самых комфортных условиях Азербайджана , могу сказать, что профилактика педикулеза среди личного состава проводится всегда тщательно. Переговорил с командиром окружного учебного центра. Он сообщил, что случаев педикулеза в Елани НЕ ЗАФИКСИРОВАНО и у мобилизованных есть возможности для поддержания чистоты. Мы организовали там теплые умывальники, одежду можно стирать хоть каждый день.

В возможных случаях педикулеза он обвинил самих военнослужащих, которые «в зависимости от своего воспитания по-разному относятся к вопросу личной гигиены». Завтра в учебный центр обещали поставить мобильные бани.