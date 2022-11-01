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#Новости

Депутаты передумали отправлять в колонии уклонистов от мобилизации

01.11.2022

Вопрос сняли с рассмотрения, поскольку он стал неактуальным

В Госдуме пока не будут рассматривать законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, поскольку закон «потерял актуальность». 

В канале Госдумы сообщили, что такая инициатива действительно рассматривалась. 

«В связи с завершением в стране мобилизационных мероприятий она потеряла актуальность», — сообщили в парламенте.

Сегодня стало известно о том, что парламентарии предложили ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. Максимальное наказание могло составить до пяти лет лишения свободы. 

Несмотря на заверения Кремля об окончании мобилизации, в стране не подписан президентский указ об этом. Из регионов сообщают, что повестки продолжают приходить. 



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