Депутаты передумали отправлять в колонии уклонистов от мобилизации

В Госдуме пока не будут рассматривать законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, поскольку закон «потерял актуальность».

В канале Госдумы сообщили, что такая инициатива действительно рассматривалась.

«В связи с завершением в стране мобилизационных мероприятий она потеряла актуальность», — сообщили в парламенте.

Сегодня стало известно о том, что парламентарии предложили ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. Максимальное наказание могло составить до пяти лет лишения свободы.

Несмотря на заверения Кремля об окончании мобилизации, в стране не подписан президентский указ об этом. Из регионов сообщают, что повестки продолжают приходить.