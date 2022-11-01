С начала года российские бизнесмены потеряли 83,4 млрд долларов

РИА Новости опубликовали данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), которые показали, что богатейшие российские бизнесмены России потеряли 83,4 млрд долларов с начала года. Всего в списке 25 россиян, состояние которых оценивают в 299,63 млрд долларов. Индекс просчитывается на основе стоимости акций компаний.

Больше всех — 11,2 млрд долларов — потерял владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

Состояние совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко сократилось на 8,35 млрд долларов, почти столько же — 8 млрд долларов — потерял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

Почти по 7,8 млрд долларов потеряли глава ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов и бенефициар НЛМК Владимир Лисин.

Владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов потерял 3,38 млрд долларов. На столько же сократилось состояние экс-бенефициара «Еврохима» и СУЭКа Андрея Мельниченко.

Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман потерял 2,81 млрд долларов.

Состояние совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова сократилось на 1,86 млрд долларов. Владелец «Норникеля» Владимир Потанин потерял с начала года 1,08 млрд долларов.