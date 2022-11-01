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#Новости

С начала года российские бизнесмены потеряли 83,4 млрд долларов

01.11.2022

Больше всех сократилось состояние владельца «Реновы» Виктора Вексельберга

РИА Новости опубликовали данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), которые показали, что богатейшие российские бизнесмены России потеряли 83,4 млрд долларов с начала года. Всего в списке 25 россиян, состояние которых оценивают в 299,63 млрд долларов. Индекс просчитывается на основе стоимости акций компаний.

Больше всех — 11,2 млрд долларов — потерял владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

Состояние совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко сократилось на 8,35 млрд долларов, почти столько же — 8 млрд долларов — потерял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

Почти по 7,8 млрд долларов потеряли глава ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов и бенефициар НЛМК Владимир Лисин.

Владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов потерял 3,38 млрд долларов. На столько же сократилось состояние экс-бенефициара «Еврохима» и СУЭКа Андрея Мельниченко.

Основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман потерял 2,81 млрд долларов. 

Состояние совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова сократилось на 1,86 млрд долларов. Владелец «Норникеля» Владимир Потанин потерял с начала года 1,08 млрд долларов.





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