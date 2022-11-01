Иран готовится поставить России тысячи единиц вооружения

CNN со ссылкой на неназванного западного чиновника сообщила, что Иран готовится предоставить России около 1000 единиц оружия, в том числе баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля» и дополнительные ударные беспилотники. Это будет первый случай, когда Иран отправит в Россию передовые высокоточные ракеты. По мнению источника, они могут дать преимущество российским войскам в Украине.

Ранее сообщалось, что Иран поставил в Россию около 450 беспилотников: украинская сторон говорила, что около 300 из них сбили.

Сроки новых поставок не называют, но вероятнее всего оружие поступит на вооружение российских войск до конца года.

Российские войска в последние недели атакуют всю территорию Украины дронами, в то числе иранского производства. Москва отрицает сделку о приобретении оружия у Ирана. Тем не менее в ЕС и США ввели санкции против нескольких иранских компаний, которые могут быть связаны с поставками оружия России.

Новая сделка Ирана с Москвой может серьезно ухудшить отношения Вашингтона и Тегерана. Посол США в Иране Роб Мэлли в понедельник выступил против поставки беспилотников.

«Мы знаем, что эти беспилотники использовались для нацеливания на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. И мы знаем, что Иран, несмотря на все эти доказательства, продолжает лгать и отрицать, что это происходит», — сказал Мэлли.