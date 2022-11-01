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#Новости

Иран готовится поставить России тысячи единиц вооружения

01.11.2022

Передовые высокоточные ракеты Иран будет продавать России впервые

CNN со ссылкой на неназванного западного чиновника сообщила, что Иран готовится предоставить России около 1000 единиц оружия, в том числе баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля» и дополнительные ударные беспилотники. Это будет первый случай, когда Иран отправит в Россию передовые высокоточные ракеты. По мнению источника, они могут дать преимущество российским войскам в Украине.

Ранее сообщалось, что Иран поставил в Россию около 450 беспилотников: украинская сторон говорила, что около 300 из них сбили.

Сроки новых поставок не называют, но вероятнее всего оружие поступит на вооружение российских войск до конца года. 

Российские войска в последние недели атакуют всю территорию Украины дронами, в то числе иранского производства. Москва отрицает сделку о приобретении оружия у Ирана. Тем не менее в ЕС и США ввели санкции против нескольких иранских компаний, которые могут быть связаны с поставками оружия России.

Новая сделка Ирана с Москвой может серьезно ухудшить отношения Вашингтона и Тегерана. Посол США в Иране Роб Мэлли в понедельник выступил против поставки беспилотников.

«Мы знаем, что эти беспилотники использовались для нацеливания на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. И мы знаем, что Иран, несмотря на все эти доказательства, продолжает лгать и отрицать, что это происходит», — сказал Мэлли. 


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