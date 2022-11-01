Медведев: возврат «присоединенных к России» украинских регионов дает право использовать ядерное оружие

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев снова угрожает ядерным оружием. По его мнению, Россия сможет его применить, если Украина вернет себе свои территории. К слову, он назвал «спецоперацию» войной, но в планировании ядерного конфликта все равно виноват Запад.

По логике Медведева, тезис украинских партнеров «России нельзя дать победить в войне» означает победу Украины.

«Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», попытался объяснить Медведев.

Он продолжил рассуждать о том, кто же тогда планирует ядерный конфликт.

«И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», — уверен Медведев.