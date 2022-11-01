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Медведев: возврат «присоединенных к России» украинских регионов дает право использовать ядерное оружие

01.11.2022

Это, по его словам, будет означать «отторжение территорий от России»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев снова угрожает ядерным оружием. По его мнению, Россия сможет его применить, если Украина вернет себе свои территории. К слову, он назвал «спецоперацию» войной, но в планировании ядерного конфликта все равно виноват Запад.

По логике Медведева, тезис украинских партнеров «России нельзя дать победить в войне» означает победу Украины. 

«Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», попытался объяснить Медведев.

Он продолжил рассуждать о том, кто же тогда планирует ядерный конфликт.  

«И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», — уверен Медведев.



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