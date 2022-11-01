Юристы обжаловали в ЕСПЧ ликвидацию «Международного Мемориала»*

Верховный суд России утвердил ликвидацию «Международного Мемориала»* 28 февраля 2022 года. Юристы оспорили решение о ликвидации в ЕСПЧ: несмотря на выход России из ЕСПЧ, суд продолжает рассматривать жалобы против России.

«Ликвидация «Международного Мемориала» — это вмешательство в право на свободу объединения. Наши юристы призывают суд обратить внимание на новый этап давления на независимые российские НКО. Мы считаем, что главная цель ликвидации — подавить любую критику государства», — сообщили в правозащитном центре «Мемориал»*.

По мнению юриста Центра защиты прав человека Жаргала Будаева, нынешняя жалоба — логичное продолжение жалобы на «иноагентский» закон 9 лет назад. И сейчас важно не столько решение ЕСПЧ, сколько подтверждение и освещение системных проблем в стране. «Остаётся надежда, что в будущем они все же будут исполнены», — говорит Жаргал.

*«Международный Мемориал» Минюст России считает «иностранным агентом», организация ликвидирована по решению суда.