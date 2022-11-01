Навального* в седьмой раз отправили в ШИЗО

Оппозиционного политика Алексея Навального* снова поместили в ШИЗО — на этот раз поводом для перевода послужили плохая уборка прогулочного дворика и якобы оскорбления в адрес лейтенанта Неймовича. Это водворение стало седьмым с тех пор, как его перевели во владимирскую ИК-6.

«Отсидел в ШИЗО 14 суток. Отдохнул 6 дней в отряде СУОН. Ну и всё, хватит. А то расслабиться можно. Снова дают 11 суток ШИЗО, т.к "плохо убирал прогулочный двор и оскорбил оперуполномоченного лейтенанта Неймовича, обратившись к нему "лейтенант Неймович", а не по имени-отчеству"», — рассказал политик в своем Twitter.

В марте Лефортовский суд Москвы приговорил Навального* к 9 годам строгого режима по делу о «мошенничестве и оскорблении суда». Заседание проходило в покровской ИК-2, где политик отбывал наказание по делу «Ив Роше». Во владимирскую ИК-6 Навального этапировали 14 июня.

С 12 августа Навального* систематически отправляют в ШИЗО. Сроки заключения росли с каждым разом — сперва его поместили в штрафной изолятор на трое суток, второй раз — на пять, в третий — на семь, в четвертый — на 15, в пятый — на 12, в шестой — на 14.

Недавно Навальный* рассказал, что против него возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в пропаганде терроризма и экстремизма, призывам к участию в запрещенной в РФ деятельности, в ее финансировании, а также в публичной «реабилитации нацизма».

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности или терроризму». Он также включен в реестр «иностранных агентов».