Baza: на аэродроме в Псковской области нашли еще одну самодельную бомбу

На аэродроме в Псковской области, где накануне произошел взрыв, обнаружили еще одну самодельную бомбу. Об этом сообщает Baza без указания источника.

Специалисты обнаружили еще одно самодельное взрывное устройство во время вчерашнего осмотра места происшествия. Бомба размером 40х10 сантиметров была закреплена на фюзеляже вертолета МИ-28. По предварительным данным, мощность взрывчатки составляла 400 грамм в тротиловом эквиваленте.

О взрыве на военном аэродроме возле российско-латвийской границы сообщалось накануне. Повреждения получили два вертолета Ка-52. Украинская разведка писала, что пострадали еще два вертолета. «Север.Реалии»* со ссылкой на свои источники сообщили, что взрыв на военном аэродроме мог быть результатом диверсии.