ВС Сербии приведены в боевую готовность из-за ситуации в Косове и Метохии

Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косове и Метохии. Об этом во вторник сообщил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

«Президент республики как верховный главнокомандующий отдал приказ армии Сербии быть готовой, повысить уровень боевой готовности, чтобы быть готовой ответить на любую задачу», — заявил глава сербского Минобороны в эфире канала TV Happy.

Ситуация на границе Сербии и Косово обострилась в связи с решением Приштины штрафовать с 1 ноября 2022 года тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки на автомобилях. Размер штрафов составит 150 евро. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего полиция в Косово начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерами.

Власти Косово планировали ввести соответствующий запрет еще в августе. Приштина объявила, что это решение является ответной мерой на действия Белграда, который не признает удостоверения, выданные в Косово. Позднее, после вмешательства НАТО, Косово и Сербия договорились отсрочить замену автомобильных номеров. Приштинские власти дали сербам, проживающим в Косово, два месяца на перерегистрацию.