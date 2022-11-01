Шойгу: 87 тысяч из 300 тысяч мобилизованных находятся в зоне боевых действий в Украине

Порядка 87 тысяч резервистов, призванных в рамках «частичной» мобилизации, уже находятся в зоне боевых действий в Украине. Об этом на селекторном совещании во вторник заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тыс. человек», — приводит ТАСС его слова.

По словам Шойгу, предварительную подготовку с мобилизованными проводят около 3 тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в Украине. Они обучают будущих солдат полевой выучке, применению средств связи, навигации и разведке, добавил министр обороны. Также в учебных центрах готовят экипажи боевых машин, артиллеристов, снайперов, специалистов БПЛА и др., добавил он.



Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении «частичной» мобилизации в России 28 октября.

По словам Шойгу, в рамках мобилизации в российскую армию были призваны 300 тысяч человек. Их средний возраст составил 35 лет. На начальном этапе были проблемы со снабжением мобилизованных разными видами довольствия, которые позже были устранены, отчитался глава Минобороны РФ.