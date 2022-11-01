Песков: указ о завершении «частичной» мобилизации не нужен

Указ о завершении «частичной» мобилизации не нужен. К такому выводу пришел президент России Владимир Путин, посоветовавшись с юристами. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен», — приводит ТАСС его слова.

Таким образом, резюмировал Песков, мобилизация в стране объявляется завершенной.

Юрист и правозащитник Павел Чиков не согласен с позицией российских властей. Он предупреждает, что пока указ не подписан, призыв резервистов будет продолжаться. На горячей линии Минобороны также говорят, что без документа от президента повестки продолжат рассылать. «Сибирь.Реалии»* со ссылкой на свои источники сообщила, что повестки продолжали приходить в Хабаровске и Санкт-Петербурге.