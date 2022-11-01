Прокуратура в Норвегии обжаловала решение об освобождении сына экс-главы РЖД Андрея Якунина

Норвежская прокуратура обжаловала решение суда об освобождении сына экс-главы РЖД Андрея Якунина из-под стражи. Он останется в заключении до решения апелляционного суда, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Якунина.

«Вчера (31 октября) окружной суд постановил освободить господина Якунина. Однако это решение было обжаловано прокуратурой. Господин Якунин будет находиться под стражей до решения апелляционного суда», — говорится в сообщении.

Якунина обвинили в том, что он запускал дрон на Шпицбергене. Норвегия закрыла небо после начала боев в Украине. Вчера суд решил, что дрон не является летательным аппаратом, на который распространяются санкции, и поэтому Якунина освободили из-под стражи.