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#Новости

Еще один мобилизованный из Бурятии умер в ходе боевых действий в Украине

01.11.2022

Это шестой подтверждённый случай смерти мобилизованного из Бурятии

В Украине погиб один из лучших мастеров Бурятии по чеканке Цырен Доржи Найданов. Он был призван в рамках «частичной» мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Буддийской сангхи Дамба Аюшеев.

«21 октября 2022 года погиб Найданов Цырен Доржи, один из лучших мастеров Бурятии по чеканке. Цырен Доржи работал у нас в литейном цехе Эрхэм Дархан при Иволгинском дацане», — написал глава Буддийской сангхи.

По словам Аюшева, Найданов отправился в Украину по мобилизации, «без шумных разговоров». Он описал его как «удивительно скромного человека». Обстоятельства гибели солдата в сообщении не приводятся.

По подсчетам «Людей Байкала», Найданов стал шестым мобилизованным из Бурятии, погибшим в Украине. Ранее сообщалось и смерти 39-летнего Андрея Пичуева, 23-летнего Дмитрия Сидорова, 46-летнего Андрея Хомиченко, 42-летнего Алексея Усынина, 39-летнего Виктора Вампилова.

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