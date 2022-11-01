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#Новости

Тиньков объяснил исчезновение поста об отказе от российского гражданства

01.11.2022

Бизнесмен также заявил, что начал процедуру отзыва бренда «Тинькофф» из основанного им банка

СМИ обратили внимание на то, что пост Олега Тинькова об отказе от российского гражданства исчез из его Instagram*. Сам бизнесмен заявил, что не удалял пост. По его словам, соцсеть скрыла публикацию после массовых жалоб со стороны «путинских троллей».

«Видать путинские троли как-то и до Инсты добрались, мой пост исчез. Он говорил, что я принял решение выйти из российского гражданства, из-за вторжения России в независимую Украину. Я против этой войны, и убийства мирный людей», — написал Тиньков в новом посте.

Тиньков объявил, что начал процедуру отзыва личного бренда «Тинькофф» из основанного им российского банка. Он предложил новому руководству переименовать кредитную организацию в «Потанин-Банк», добавив, что его «имя не должно ассоциироваться с фашизмом».

В конце апреля компания «Интеррос», принадлежащая российскому бизнесмену Владимиру Потанину, объявила о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались. Параметры сделки раскрыты не были.

Тиньков решил распрощаться с TCS, поскольку хотел полностью освободить себя от российских активов, сообщал РБК. Собеседники издания утверждали, что процесс начался еще до начала боевых действий в Украине и введения жестких санкций.

Пост об отказе от российского гражданства появился в Instagram* Тинькова накануне. Он заявил, что не хочет «ассоциироваться с путинским фашизмом» и не может видеть, как «бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей». 

*Instagram принадлежат компании Meta, которая признана «экстремистской» и запрещена в РФ.

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