Тиньков объяснил исчезновение поста об отказе от российского гражданства

СМИ обратили внимание на то, что пост Олега Тинькова об отказе от российского гражданства исчез из его Instagram*. Сам бизнесмен заявил, что не удалял пост. По его словам, соцсеть скрыла публикацию после массовых жалоб со стороны «путинских троллей».

«Видать путинские троли как-то и до Инсты добрались, мой пост исчез. Он говорил, что я принял решение выйти из российского гражданства, из-за вторжения России в независимую Украину. Я против этой войны, и убийства мирный людей», — написал Тиньков в новом посте.

Тиньков объявил, что начал процедуру отзыва личного бренда «Тинькофф» из основанного им российского банка. Он предложил новому руководству переименовать кредитную организацию в «Потанин-Банк», добавив, что его «имя не должно ассоциироваться с фашизмом».

В конце апреля компания «Интеррос», принадлежащая российскому бизнесмену Владимиру Потанину, объявила о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались. Параметры сделки раскрыты не были.

Тиньков решил распрощаться с TCS, поскольку хотел полностью освободить себя от российских активов, сообщал РБК. Собеседники издания утверждали, что процесс начался еще до начала боевых действий в Украине и введения жестких санкций.

Пост об отказе от российского гражданства появился в Instagram* Тинькова накануне. Он заявил, что не хочет «ассоциироваться с путинским фашизмом» и не может видеть, как «бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей».

*Instagram принадлежат компании Meta, которая признана «экстремистской» и запрещена в РФ.