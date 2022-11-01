СК завершил расследование уголовного дела о военных «фейках» в отношении Яшина*

Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела о распространении военных «фейков» в отношении оппозиционного политика Ильи Яшина*. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в своем официальном Telegram-канале во вторник.

«В ГСУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата совета депутатов МО «Красносельский» г. Москвы Ильи Яшина*. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Яшин* в апреле 2022 года в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил «заведомо ложные сведения» об убийствах мирных жителей в Буче. В СК считают, что оппозиционера знал, что фото- и видеоматериалы, «опубликованные киевским режимом», якобы являются «провокацией».

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено для решения вопроса о передаче в суд», — заявили в СК.

Ранее Яшин* сообщил, что закончил ознакомление с материалами уголовного дел. По его словам, местами оно напоминает веселый комикс.

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».