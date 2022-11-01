В Ленобласти сотрудницу государственного заповедника уволили за антивоенные посты

В Ленинградской области за антивоенную позицию уволили сотрудницу отдела экопросвещения одного из государственных заповедников. Об этом сообщает портал Activatica, посвященный гражданскому активизму в России.

Речь идет о жительнице Выборгского района Ленинградской области Ирине А., которая в конце сентября опубликовала в своих соцсетях несколько постов с осуждением «частичной» мобилизации. За две недели до инцидента ее перевели на удаленную работу — поблизости от территории заповедника не было школы, в которой мог бы учиться ее сын.

Антивоенные посты в соцсетях Ирины А. обнаружил один из сотрудников отдела экопросвещения. Он донес директору на свою коллегу. После этого у женщины оставалось мало шансов удержаться на работе, но она все же приехала выяснить, по какой причине с ней решили прекратить сотрудничество.

Руководитель заповедника ответил, что причиной ее увольнения якобы стали не антивоенные публикации, которые, по его словам, являются «недопустимыми» для сотрудников бюджетной организации, а беспокойство из-за роста числа удаленных работников.

На вопрос, почему он сам подписал приказ о переводе сотрудницы на дистант, «директор ничего вразумительного ответить не смог», отмечает Activatica. При этом он заявил, что мог бы легко уволить Ирину, ничего не объясняя, поскольку она находилась на испытательном сроке. Он также выразил готовность оставить ее в штате, если она удалит все антивоенные посты. Ирина от этого отказалась, и ее уволили 7 октября.



