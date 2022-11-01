Клишас заявил, что указа об отмене мобилизации в России не требуется

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что отмена «частичной» мобилизации в России не требует отдельного указа. Соответствующий комментарий он дал агентству ТАСС.

«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», — сказал сенатор.

Вчера Минобороны сообщило, что все мобилизационные мероприятия в России завершены. Путин сказал, что не знает о необходимости собственного указа: повестки мужчинам при этом продолжают приходить.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вчера ушёл от ответа на вопрос, когда закончится мобилизация. Ещё позже президент России Владимир Путин сказал, что посоветуется с юристами о том, необходим ли его указ.

«Я не задумывался, нужен ли указ, но мобилизация точно завершена», — сказал президент.

Юрист и правозащитник Павел Чиков предупреждает, что пока указ не подписан, призыв резервистов будет продолжаться. На горячей линии Минобороны также говорят, что без документа от президента повестки продолжат рассылать. «Сибирь.Реалии»* со ссылкой на свои источники сообщила, что повестки продолжали приходить в Хабаровске и Санкт-Петербурге.





*«Сибирь.Реалии» в России внесен в реестр «иностранных агентов».