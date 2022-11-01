Совфед прокомментировал информацию о просьбе разблокировать Instagram* и Facebook*

Совет Федерации опроверг существование в своем составе Совета блогеров, попросившего президента РФ Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева разблокировать Instagram* и Facebook*. Это следует из сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале верхней палаты парламента.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на Валерию Рытвину сообщили, что блогеры направили просьбу о разблокировке Instagram* и Facebook* президенту Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву. Эксперт представилась изданию как координатор Совета блогеров, действующего при Совфеде РФ.

Несмотря на то что у организации есть официальный сайт, в верхней палате парламента заявили, что у них такого совета нет. Там также уточнили, что Рытвина является координатором секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» экспертного совета при комитете СФ по науке, образованию и культуре.

«В связи с тем что Валерия Рытвина неоднократно нарушала регламент работы секции и делала заявления от имени несуществующей организации при СФ, принято решение вывести ее из состава экспертов», — говорится в сообщении Совфеда в Telegram.

*Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, которая признана «экстремистской» и запрещена в РФ.

